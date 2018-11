Le cercle étudiant soupçonné de dérapages et interdit par l'UCL réagit

L'UCL a fermé le cercle estudiantin MAF, qui regroupe des étudiants en éducation physique, kiné et réadaptation. Une information judiciaire a été ouverte pour une suspicion de traitements dégradants et attentats à la pudeur. Quel est précisément le cercle incriminé? Sa porte-parole réagit ce soir à la fermeture de l'association estudiantine.

Les portes du cercle sont fermées depuis un mois maintenant. Un avis de fermeture officiel rédigé par les autorités de l'université est affiché sur l’entrée principale de la Maison des athlètes francophones, la MAF.





En cause: des faits qui sont venus émailler la réputation du cercle. Des dérapages qui restent inconnus par la présidente. "On règle ça en interne, entre l'UCL, la police et l'ensemble des participants au baptême MAF", réagit Maurine Saussez. Nous lui demandons directement si elle peut, oui ou non, dire si des traitements dégradants et des attentats à la pudeur sont survenus. "Je n'ai pas les moyens de vous le dire actuellement. L'enquête est en cours et je j'aimerais être sûre avant de dire quelque chose", répond-elle.



Si pour l’heure, rien n’est encore avéré, depuis plusieurs années déjà, le sportkot et son baptême jouissent d’une réputation solide. Une bleusaille jugée physique, et au sujet de laquelle il est difficile d’obtenir des informations. "On ne peut pas répondre à vos questions", réagissent deux baptisés lorsqu'on les interpelle dans la rue. Nous leur demandons qui les a interdit de parler. Réponse: "Notre président".

J'entends aussi des choses fausses

Cet après-midi, la présidente de la MAF, tout comme d'autres responsables du folklore, ont expliqué accepter les sanctions. Hors micro, nous apprendrons que des gifles auraient bel et bien été données, les années précédentes en tous cas. Ces étudiants souhaitent maintenant du changement, et clarifier certains points. "Il y a énormément de choses fausses, comme la nudité. J'entends aussi des choses fausses telles que 'vous ne signez pas la charte'. Evidemment que si on ne signait pas la charte on ne serait pas sur le site de l'UCL, c'est évident. On est un baptême dur, c'est réputé dur par rapport au sport surtout", confie Maurine Saussez, présidente de la MAF.



"Cette sanction (NDLR: de fermer le cercle MAF), aussi dure soit-elle, je pense qu'elle servira également d'exemple pour les autres cercles. Ça peut les amener à faire une remise en question de certaines activités. Notamment les activités de la MAF. Pour qu'ils puissent repartir de zéro", explique de son côté Thomas Borgniet, membre du groupement des cercles louvanistes.



Ces étudiants responsables de la tradition souhaitent clairement agir pour sauvegarder leur folklore. Ils attendent également les résultats des enquêtes en cours.