Les barreaux réunis pour dénoncer la manière dont les réfugiés sont accueillis en Belgique

(Belga) Les barreaux de Bruxelles, Charleroi, Dinant, Liège-Huy, Luxembourg, Mons, Namur, Tournai et Verviers organiseront une manifestation à Bruxelles le lundi 12 décembre afin de dénoncer la manière dont les réfugiés - et en particulier les Afghans et les Iraniens - sont accueillis en Belgique, annoncent-ils jeudi.

Le rassemblement aura lieu à 12h00 place Poelaert, devant le Palais de Justice, dans le cadre de la journée dédiée aux droits humains le 10 décembre. Les avocats se rassembleront pour évoquer et dénoncer la situation des peuples afghan et iranien, et tout particulièrement des avocats persécutés par les pouvoirs en place. Deux bâtonniers prendront la parole avant que les manifestants ne rejoignent à pied les bureaux du Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Une prise de parole sera organisée à 13h00 place Victor Horta, en face du CGRA, afin de rappeler la nécessité de protéger les demandeurs de protection internationale et de respecter la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Les barreaux disent avoir conscience que ce combat pour les droits humains n'est pas le seul et que de nombreuses personnes sont discriminées et persécutées dans le monde. Ils expliquent cependant avoir fait le choix de soutenir particulièrement les ressortissants afghans, dont la situation ne cesse de s'aggraver depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, et les ressortissants iraniens, dont les droits humains et les libertés fondamentales sont bafoués. Une traduction résumée en farsi et dari sera d'ailleurs assurée sur les deux lieux de rassemblement.