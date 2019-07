Liège: un Namurois chercheur de trésor, condamné à 6 mois avec sursis pour vol avec effraction

Un Namurois âgé d'une trentaine d'années a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Liège à six mois de prison avec sursis pour un vol avec effraction. Le prévenu avait notamment dérobé des métaux au Château de Noisy (Celles), un lieu abandonné où il espérait découvrir un trésor caché. Il écope également d'un mois supplémentaire avec sursis pour des faits de menaces envers des ambulanciers. Le prévenu avait été arrêté en compagnie d'un complice en décembre 2015 au château de Noisy alors qu'il dérobait des métaux. Ce château privé abandonné situé à Celles (Houyet) était régulièrement la cible de voleurs. Les deux prévenus convoitaient plus particulièrement les gouttières du château délabré. L'endroit était réputé des amateurs de lieux abandonnés mais aussi pour son caractère dangereux en raison de sa vétusté. La destruction définitive de cette ruine avait finalement été concrétisée.

Lors de son interception sur les lieux des faits, le prévenu était en possession d'un détecteur de métaux. "A l'époque de l'annonce de la destruction de l'endroit, tous les ferrailleurs de la région s'étaient précipités pour récupérer tout ce qui était possible. Mon client s'était muni d'un détecteur de métaux car il pensait qu'un trésor caché pouvait se trouver dans le château", avait expliqué son avocat. Le prévenu était aussi poursuivi pour avoir, lors d'une autre scène, menacé des ambulanciers qui n'intervenaient pas assez vite à son goût. Le tribunal a déclaré les préventions établies et a condamné le prévenu à une peine de 6 mois avec sursis pour le vol de métaux et à un mois avec sursis pour les faits de menaces.