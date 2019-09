Michaël n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a été aperçu au stade du Standard à Liège: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le mercredi 11 septembre 2019 vers 14h35, Michaël GRAFTIAU, un homme âgé de 31 ans, a été vu pour la dernière fois devant le stade du Standard à Liège. Depuis, il ne s’est plus manifesté.



Michaël mesure 1m92 et est de corpulence normale. Il a les cheveux poivre et sel et les yeux bruns. Il a une mauvaise dentition et souffre d’un handicap mental.



Au moment de sa disparition, il était portait une veste jaune fluo de marque B-TWIN, un bermuda en jeans, un t-shirt rouge, et des baskets noire et blanche. Il est en possession d’un sac à dos rouge avec des bretelles noires, à l’identique de la photo.





Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu