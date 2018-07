Pagaille sur les rails à cause de VOLS DE CÂBLES entre Rhisnes et Gembloux (photos)

Le trafic ferroviaire est suspendu mardi matin dans les deux sens entre Gembloux et Namur, sur la ligne Namur-Bruxelles, à suite d'un double vol de câbles en deux endroits différents.

Un double vol de câbles perturbe fortement la circulation ferroviaire entre Namur et Bruxelles. Des retards de 30 minutes sont accusés dans les deux sens, indique vers 07h30 Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Une remise en service est espérée pour midi, ajoute-t-il.



Les vols ont été commis entre Rhisnes et Gembloux à deux endroits différents. Les trains roulant vers Namur empruntent le tronçon touché mais à vitesse réduite. "Ceux qui montent vers Bruxelles sont détournés via Jemeppe-sur-Sambre et Gembloux", précise le porte-parole. Dans les deux sens, un retard d'environ une demi-heure est accusé.

La SNCB a mis en place des navettes de bus pour assurer le trafic local entre Namur et Gembloux, signale encore Frédéric Sacré.

Les techniciens d'Infrabel sont au travail aux deux endroits en question pour réparer les dégâts. Des renforts ont dû être appelés. Une remise en service est espérée pour midi.







Photos Sébastien Prophète