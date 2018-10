Policiers blessés à Jalhay: les suspects sont activement recherchés

(Belga) Les auteurs de la course-poursuite et de la fusillade qui a ont lieu durant la nuit de samedi à dimanche à Tiège ne sont pas connus mais sont activement recherchés par les forces de police, a indiqué en matinée Gilles de Villers de Grandchamps, procureur de division de Verviers. Les policiers qui ont été blessés sont quant à eux hors de danger.

Une violente course-poursuite a eu lieu durant la nuit de samedi à dimanche au départ de Dison. Des policiers de la zone Vesdre ont souhaité procéder au contrôle d'un véhicule qui a rapidement pris la fuite en direction de Spa en tirant une première fois en direction du combi de police. La voiture des suspects a ensuite emprunté la sortie numéro 8 de l'autoroute E42 à Tiège. Mais un autre contrôle policier était organisé par la zone de police de Fagnes qui avait été informée plus tôt de la situation. Le véhicule en fuite s'est retrouvé immobilisé avant de faire demi-tour et d'emprunter, à contre-sens, la montée de l'autoroute. C'est alors que le combi des policiers de la zone Vesdre est arrivé. Les suspects ont finalement été dans l'obligation de s'arrêter. "Ils sont sortis de la voiture en tirant à l'aide d'une arme lourde en direction des policiers et ont pris la fuite à pied. Deux agents ont été blessés. L'un à la jambe, l'autre au flanc. Ils ont été transportés à l'hôpital. Pour l'heure, ils sont inaudibles mais leurs jours ne sont pas en danger", a rapporté Gilles de Villers de Grandchamps. "Les auteurs des faits ne sont, quant à eux, pas connus mais sont activement recherchés par les forces de l'ordre." (Belga)