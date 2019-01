Procès Nemmouche - LE DIRECT: "par peur", de nombreux témoins se désistent

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés d'avoir commis l'attentat au Musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014, qui avait coûté la vie à quatre personnes. Suivez la suite du procès sur RTL INFO grâce à nos envoyés spéciaux.

12h32 - Nacer Bendrer disposait d'une kalachnikov au moment où Mehdi Nemmouche lui en a fait la demande en avril 2014, a affirmé lundi devant la cour d'assises le chef d'enquête. Le Marseillais a reconnu avoir été sollicité par l'accusé mais nie avoir répondu à sa requête. Selon les enquêteurs, lorsque Mehdi Nemmouche a été arrêté dans la cité phocéenne, il revenait en fait rendre l'arme prêtée à son co-accusé.

11h43 - Les juges d'instruction démentent avoir passé un contrat avec Nacer Bendrer soit sa libération en échange d'accusations contre Mehdi Nemmouche.

11h20 - Beaucoup de témoins se désistent, nous indique notre journaliste sur place Dominique Demoulin. "Ils ont peur", indique la présidente. Avant d'ajouter: "On va tenter d'organiser une prise en charge rassurante".

10h54 - Le revolver que le tueur du Musée juif de Belgique a utilisé notamment pour abattre les époux Riva avait été acheté sous une fausse identité en Espagne, a expliqué lundi matin devant la cour d'assises de Bruxelles un enquêteur de la police judiciaire fédérale. Cette arme se trouvait dans la poche de Mehdi Nemmouche au moment de son arrestation.

Au total, cinq projectiles issus du revolver ont été retrouvés au Musée juif, dont trois dans les corps d'Emanuel Riva, Miriam Riva et Alexandre Strens. Six jours après l'attaque, il sera retrouvé opérationnel dans la poche du veston de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation dans un bus à Marseille. L'arme est aussi visible sur des photos et vidéos qui figuraient dans l'ordinateur portable que transportait l'accusé.

10h06 - L'enquête montre que le site internet du Musée juif de Belgique a été consulté depuis la Chine, la Turquie et la France lorsque l'accusé Mehdi Nemmouche s'y trouvait, a indiqué lundi devant la cour d'assises de Bruxelles la juge d'instruction Claire Bruyneel.

Les enquêteurs ont procédé à des analyses croisées des visites du site internet du Musée juif et des adresses IP utilisées à cette fin. Il en ressort que le site web a été consulté depuis la Turquie entre les 16 et 19 février 2014, alors qu'il est établi que Mehdi Nemmouche a quitté Istanbul le 21 février de la même année.



Le 13 mars, alors que l'accusé était à Hong Kong, l'interface du musée a été visitée depuis une adresse IP basée en Chine. La semaine suivante, tandis que Mehdi Nemmouche se trouvait chez sa grand-mère à Tourcoing, le site a enregistré des visites depuis la France. Si les dates coïncident, ni Hong Kong, ni la Turquie n'ont pu apporter d'éléments supplémentaires permettant d'identifier la ou les personnes ayant consulté le site internet de l'établissement.

RAPPEL DES FAITS:

Quatre meurtres de sang froid en moins de deux minutes: près de cinq ans après les faits, Mehdi Nemmouche est jugé à partir de jeudi devant les assises de la capitale belge pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles. Si la cour d'assises soutient la thèse de l'accusation, cet attentat antisémite, qui avait ému la communauté internationale, restera comme la première attaque commise sur le sol européen par un combattant jihadiste de retour de Syrie.



Jugé avec un complice, un autre Français qui doit aussi répondre d'"assassinat terroriste" et encourt, comme lui, la réclusion à perpétuité, Mehdi Nemmouche, 33 ans, fait figure de principal accusé. Ce délinquant multirécidiviste radicalisé en prison est également connu pour son rôle présumé de geôlier de quatre journalistes français en 2013, à Alep (Syrie). Inculpé fin 2017 à Paris dans ce dossier, il devra faire face à un procès distinct en France.

Le procès doit durer jusqu'au 1er mars.