Quand un policier ouvre le coffre d'une voiture lors d'un contrôle: "Vous allez avoir des bêtes… il faudra s'arrêter près d'une poubelle"

Lors d'un contrôle, les agents fouillent le coffre d'une voiture où ils découvrent des déchets en tout genre. Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises. "Il faudrait peut-être ranger un petit peu", conseille un policier au conducteur qui lui rétorque simplement: "Oui je sais bien".



"Vous allez avoir des bêtes", continue l'agent. "Je sais bien… On a fait la fête et tout ça", répond l'homme.



"Une sacrée fête mais à un moment donné il faudra s'arrêter près d'une poubelle… Mon Dieu", s'exclame le policier, en remuant des bouteilles en plastique et de nombreux détritus, avec sa lampe de poche. "S'il a mis quelque chose dans le coffre et qu'il le fume après il va être malade, vu l'état du coffre", ajoute l'agent.



Dans la boîte à gants, c'est le même état. "Comment vous retrouvez un document là-dedans", demande le policier au conducteur. "Je sais mais je peux vous donner les documents si vous voulez", assure-t-il.



