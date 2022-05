4 clubs de football vandalisés en début de semaine: "C'est le travail de toute une saison qui est gâché"

Quatre clubs de football de Fleurus, Gosselies et Ligny ont été vandalisés en début de semaine. Les cambrioleurs ont tout saccagé et sont partis avec du matériel informatique et électronique. Un coup dur pour ces petits clubs amateurs.

"Ils sont rentrés par ici, ils sont cassés la fenêtre et sont ressortis par une autre fenêtre", détaille Steve Decaux, le président du White Star Athletic Club Fleurus.

Une fois à l'intérieur, les individus ont tout retourné, avant de prendre ce qui les intéressait. "Une fois entrés, ils ont ouvert une armoire où il y a un cadenas et ils ont tout pris, notamment un PC qui est obligatoire pour pouvoir remplir les feuilles de match."

Les voleurs sont ensuite rentrés dans le bureau du président du club, ils vident et renversent toutes les armoires avant d'emporter un vélo, une tonnelle et du matériel de sonorisation. "Le vélo, c'est malheureusement un gamin qui était venu avec à l'entraînement, mais il faisait trop noir pour qu'il reparte donc j'avais proposé qu'il le laisse dans le bureau. Malheureusement, on lui a pris. La sono était là pour animer les tournois, car c'est la pleine période...", déplore ce dirigeant.

Un coup dur pour le club, d'autant plus que c'est la 4e fois que ça arrive depuis 2018. "C'est le travail de toute une saison qui est gâché à cause de ça. Car il va falloir racheter le matériel, il va falloir retravailler correctement. Pour les gens, ce sont des bêtises, mais pour nous, c'est très important.

La même scène un peu plus loin, à Gosselies

À Gosselies, un club a également été victime de vandalisme en début de semaine. "Ils ont pris des cannettes, ils ont volé le PC du président, mais sinon rien d'autre en particulier, pourtant, il y avait quelques enveloppes qu'ils auraient pu prendre, voire une paire de lunettes assez chères", explique Pino Amico, responsable des jeunes au Royal Gosselies Sports. Malgré tout, cela va engendrer des frais dont le club se serait bien passé.

"C'était un vieux PC, mais on le laissait ici pour faire du secrétariat. Donc on va devoir en racheter un nouveau qui sera forcément tout nouveau. On va devoir également mettre des caméras et s'occuper de la porte".

Au total, dans la nuit de lundi à mardi, quatre clubs ont été vandalisés.