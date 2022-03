Que faisait le passager du véhicule du drame de Strépy-Bracquegnies lors des faits? Les avocats donnent deux versions différentes

Deux jours après le drame survenu en plein ramassage du carnaval de Strépy-Bracquegnies, la juge d'instruction de Tournai, qui a auditionné les deux suspects, a décidé les faits. Le chauffeur a été inculpé pour coups et blessures involontaires et homicide involontaire, et le passager de non-assistance à personne en danger.

Mais les deux avocats se contredisent quant au passager du véhicule. Dans le récit des faits, l'avocat du conducteur, Paolo F., prétend que son client parlait avec le passager lors de l'accident.

"Au départ, il discute avec son convoyeur, et puis au moment où il relève la tête devant lui, là il voit effectivement un mur de gens et il pile complètement sur les freins. C'est acquis par les éléments du dossier, a expliqué Frank Discepoli. Il percute plusieurs personnes, dont certaines d'ailleurs vont carrément rentrer dans l'habitacle après avoir traversé le pare-brise. Le pare-brise est complètement fissuré, il ne voit plus rien. Lui-même s'est cogné la tête au pare-brise et son visage est rempli de sang. Il ne voit absolument plus rien si ce n'est qu'il entend des bruits, des cris, c'est vraiment la folie autour de lui et il veut en quelque sorte se dégager de cette foule".

L'avocat de Nino, le passager et cousin du conducteur, prétend quant à lui qu'il dormait lors du drame.

"Il n'a pas de rôle du tout parce qu'il dormait dans le véhicule. Il est complètement abattu, effondré. C'est quelqu'un qui essayait tout simplement, après une petite fête, de rentrer chez lui. Il a assisté à un anniversaire dans la soirée du vendredi au samedi, en plus de la soirée du dimanche, donc il voulait tout simplement rentrer chez lui", a expliqué Nasreddine Benzerfa.