Soupçon de piqûres sauvages à Malines et aux Pays-Bas: "Tout d'un coup, elle est tombée dans les pommes"

14 personnes ont fait un malaise hier soir dans le stade de football de Malines, durant la rencontre Maline-Genk. Tous ces supporters - des hommes, des femmes et des enfants - disent avoir été piqués à leur insu avant de se sentir mal. Une enquête est ouverte.

Un incident de piqûres sauvages a été rapporté samedi soir à Kaatsheuvel, aux Pays-Bas. Six personnes ont en effet indiqué avoir été piquées avec une aiguille sur la place Anton Pieckplein. La police a ouvert une enquête. Une jeune femme de 18 ans qui se sentait mal a été emmenée à l'hôpital. La police appelle les personnes concernées à prendre contact avec leur médecin.

Enquête en Belgique

Chez nous en Belgique, une quinzaine de supporters ont été pris de malaises samedi soir à Malines dans le stade du FC Malinois lors du match contre le Racing Genk. Ils disent avoir été piqués. Les premiers résultats des analyses toxicologiques sont plutôt rassurants, a ajouté la police, mais l'enquête doit encore déterminer si une substance a été administrée aux victimes et, le cas échéant, comment.



Certaines des victimes ont été transportées à l'hôpital, les autres ont été prises en charge sur place. Vers midi ce dimanche, tous les supporters et supportrices qui ont fait un malaise samedi soir lors du match de Pro League opposant le KV Mechelen au Racing Genk ont pu rentrer à leur domicile, a indiqué la police locale. Les causes de l'incident ne sont pas encore connues.

Une série de mystérieuses piqûres



Une témoin, présente sur place, raconte : "A deux mètres de nous, deux rangs devant. Il y avait une fille. Elle discutait comme tout le monde. Tout d'un coup, elle est tombée dans les pommes. C'était très soudain. Plusieurs personnes se sont rassemblées autour d'elle." Dirk van De Sande, porte-parole de la police, précise: "Toutes les victimes ont parlé d'une piqûre. L'endroit des blessures reste secret. C'est une information qui est à disposition que des médecins."



Début du mois de mai, au sud du pays, plusieurs femmes avaient porté plainte pour administration de drogue à un bal à Dampicourt