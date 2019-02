Trois personnes privées de liberté samedi à Mons des faits de stupéfiants

(Belga) Deux jeunes ont été interpellés samedi soir dans le quartier de la gare de Mons dans le cadre d'une opération de recherche de stupéfiants de la police de Mons-Quévy, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Cette opération de recherche de stupéfiants a conduit à l'interpellation de deux jeunes dans le quartier de la gare de Mons. Les deux individus se trouvaient dans un coin de la gare jugé "louche" par les policiers. Le contrôle a révélé qu'un des deux jeunes avait trois doses d'herbe et deux GSM sur lui. Une perquisition a été menée à son domicile où il vit avec sa mère et sa sœur. L'opération a permis aux policiers de mettre la main que plusieurs dizaines de sachets de conditionnement, une balance, des munitions, un pain de 94 grammes de haschisch ainsi que de l'argent, a précisé le parquet de Mons. Les jeunes suspects, frère et sœur, dont un est mineur, ainsi que leur mère ont été privés de liberté. Le juge d'instruction a été saisi pour les deux personnes majeures. Le juge de la jeunesse a été saisi pour la personne mineure. (Belga)