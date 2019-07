Un camion prend feu sur l'autoroute E19: des embouteillages se forment (photos)

Soyez prudent si vous empruntez l'autoroute E19 ce mercredi matin et que vous passez à hauteur d'Arquennes (Seneffe) en direction de Bruxelles. Comme nous l'a indiqué un témoin via le bouton orange Alertez-nous, photo à l'appui, un camion s'est embrasé.



Le poids-lourd transportait des billes de chemin de fer, selon la police de la route. Le véhicule s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence au kilomètre 28.1. Le passage est difficile et l'incident provoque des embouteillages.