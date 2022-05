Un cycliste grièvement blessé à Mouscron

(Belga) Une voiture a accidentellement percuté la façade d'une maison, puis un cycliste dimanche matin à Mouscron. Le conducteur du deux roues a été grièvement blessé et hospitalisé. La maison, dont la façade menace de s'effondrer, a dû être évacuée, apprend-on auprès des pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche matin, à 06h55, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée d'Herseaux à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Trois ambulances, un camion de désincarcération, un porte-berce pour l'étançonnement, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, un automobiliste qui circulait dans le sens Herseaux-Dottignies a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a d'abord percuté un compteur de gaz extérieur, puis la façade d'une maison avant de rebondir sur la piste cyclable où elle a fauché un cycliste. Le pilote du deux roues a été grièvement blessé et admis en milieu hospitalier à Mouscron. Le chauffeur de la voiture a dû être désincarcéré. Choqué, le conducteur a été légèrement blessé. L'alimentation du compteur de gaz a rapidement été coupée par les pompiers qui ont ensuite entrepris l'étançonnement de la façade de la maison. "Cette façade risque de s'effondrer. On a procédé à l'étançonnement des lieux. Les deux occupants ont été évacués et ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils ont été accueillis dans leur famille. La Ville de Mouscron va à présent procéder au balisage des lieux afin d'éviter tout accident en cas d'effondrement", indiquait vers 08h00 le lieutenant Luc Vandendorpe qui a dirigé l'intervention. (Belga)