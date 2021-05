Un franc air de fête a plané sur la "non-Ducasse" de Mons

(Belga) La Ducasse de Mons, traditionnellement organisée à la Trinité, n'a pas pu être mise sur pied au cours du week-end, comme le veut la coutume, en raison des mesures prises dans le contexte sanitaire.

Les Montois, très fiers de leur "Ducasse", dont ils avaient déjà été privés en 2020, ont néanmoins célébré l'événement par diverses actions symboliques rappelant la Ducasse rituelle et festive, organisées à huis clos ou en comité restreint, comme, entre autres, la Descente de la Châsse de Sainte-Waudru samedi soir, une montée d'une réplique du Car d'Or, une évocation du Combat dit Lumeçon dimanche. Les terrasses du centre-ville de Mons ont profité des conditions météo ensoleillées pour faire le plein de clients qui ont apprécié l'ambiance populaire, dans le meilleur respect des mesures sanitaires. La zone de police de Mons a indiqué qu'aucun débordement majeur n'avait eu lieu vendredi et samedi. Seul le port du masque a dû être rappelé par la police. Dimanche, on a fait état de trois arrestations administratives, sans heurt notoire.