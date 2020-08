Un homme revenu d'une zone rouge arrêté après s'être rendu directement au travail

(Belga) La police a arrêté un travailleur d'une entreprise de Haaltert qui était revenu d'un voyage dans une zone rouge et avait repris le travail. "L'homme a immédiatement été arrêté et placé en quarantaine", a indiqué jeudi la bourgmestre Veerle Baeyens.

Le travailleur n'avait pas rempli le formulaire désigné après son retour de zone rouge, alors qu'il devait se mettre en quarantaine obligatoire. Selon la bourgmestre, il s'agit d'une réaction rapide et adéquate de la police. "Il a été testé et nous connaîtrons les résultats vendredi. En fonction, il faudra peut être prendre des mesures dans l'entreprise". La société a été informée et sensibilisée. L'homme risque une amende pour infraction aux mesures contre le coronavirus. (Belga)