Un train dépasse un feu rouge à Braine-l'Alleud: tous les trains P sont supprimés entre Bruxelles et Charleroi

Plusieurs usagers de la SNCB ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler des perturbations sur le réseau. "Train à l'arrêt sur la ligne Bruxelles-Charleroi", nous a indiqué Romain vers 15h45.



Contacté par nos soins, le porte-parole de la SNCB précise qu'un train a brûlé un feu rouge à hauteur de Braine-l'Alleud aux alentours de 15h. La circulation a repris vers 15h30, mais l'incident n'est pas sans conséquence. "Tous les trains P entre Bruxelles et Charleroi sont supprimés", a expliqué Thierry Ney.



"Chaos sur le rail", a décrit Kevin, un usager de la SNCB, suite à suppressions de train. À Braine-l'Alleud, Samuel est dépité. "Je suis en gare de Braine-l'Alleud, plus aucun train ne passe. Les trains sont supprimés et il y a d'énormes retards", nous a-t-il indiqué à 16h45.