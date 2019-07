Un Eurostar et un Thalys bloqués à Hal en pleine canicule: "Il n'y a plus d'airco!", fustige Olivier

Les passagers de trains internationaux Eurostar et Thalys sont bloqués depuis ce matin à proximité de Hal après l'arrachement d'une caténaire.

La caténaire en question a été arrachée par le pantographe de l'Eurostar, a précisé le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel. Le courant sur la ligne a en conséquence dû être coupé.

"Il n'y a plus d’airco dans l'Eurostar. Tout le système électronique serait défectueux... aucune idée de combien de temps nous allons rester ici", fustige Olivier qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Des voyageurs sont à l'ombre car leur voiture se trouve à dans le tunnel, mais pour d'autres la situation est plus compliquée car ils sont en plein soleil sans climatisation.

Contacté par nos soins, la porte-parole d'Eurostar explique "tout est mis en oeuvre pour résoudre le problème rapidement. Ce n'est pas normal que l'airco ne fonctionne pas dans ce genre de situation. A 12h50, un train était en route pour récupérer les passagers."

Les quelque 300 passagers à bord du Thalys seront eux transbordés dans un autre train dans les "plus brefs délais" afin de pouvoir rejoindre leur destination finale, à savoir Paris.

L'incident entraîne actuellement des retards allant de une à deux heures pour les autres trains de la compagnie qui empruntent habituellement cette ligne. Les personnes qui se trouvent dans l'Eurostar vont également être transférées dans un autre train qui les ramènera à Bruxelles-Midi, a précisé cette compagnie sur Twitter. Sur ce même réseau, plusieurs passagers se sont par ailleurs plaints d'être bloqués sans air conditionné, alors que les températures grimpent.