Une voiture blesse des personnes dans le public à l'issue d'une compétition aux Pays-Bas

(Belga) Lors de la remise de prix à l'issue d'une compétition d'autocross à Leende, aux Pays-Bas, une voiture a fait irruption dans le public, faisant plusieurs blessés, selon la police néerlandaise.

L'incident a eu lieu non loin de la frontière belge, dimanche dans l'après-midi. L'intrusion de la "voiture de course" dans le public a fait au moins quatre blessés, selon la police. Le conducteur de la voiture a été arrêté et emmené au bureau de police. Un deuxième suspect, une femme, a également été interpellé. La police évoque aussi des bagarres. Les agents ont dû former une chaîne pour maintenir le public à distance. Les secours se sont précipités sur place, la police demandant aux personnes présentes, via Twitter, de laisser de la place pour qu'elle puisse faire son travail. (Belga)