Vague de chaleur - Des parasols volent lors d'une bagarre générale sur la plage à Blankenberge

(Belga) Une violente bagarre a éclaté, samedi en fin d'après-midi, sur une plage de Blankenberge, a constaté Belga sur place. Plusieurs dizaines de personnes seraient impliquées.

L'élément déclencheur de cette bagarre générale, qui a vu voler du sable, des parasols et autres projectiles, n'est pas clair. Les images qui circulent montrent également un policier attaqué avec un parasol. La police locale a reçu l'assistance de plusieurs autres zones. La bourgmestre Daphné Dumery (N-VA) regrette les événements mais est déterminée à s'attaquer au problème. "Ca ne peut plus durer. Nous faisons tout pour maintenir la sécurité dans notre station balnéaire, et maintenant ça...", a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux. Une réunion de la cellule de sécurité est prévue à 19h00. (Belga)