Vol à main armé dans une pharmacie à La Bruyère: reconnaissez-vous cet homme ou cette vieille voiture? (vidéo)

Le Parquet de Namur nous demande de communiquer l'avis de recherche suivant.

Le jeudi 22 juin 2017 vers 17h15, à LA BRUYERE, un vol à main armée a été commis à la Pharmacie SERVAIS située à Saint-Denis, rue du Noly. Un véhicule de marque Ford Fiesta se stationne devant le commerce. Un individu en sort et court vers l’entrée du magasin. Une fois à l’intérieur, l’auteur menace les employés avec une arme à feu. Il lance un sac à dos aux employés et ordonne d’y placer l’argent de la caisse.

Le malfrat est visiblement peu confiant et reste à distance des employés. Une fois le sac-à-dos en sa possession, l’auteur s’encourt vers son véhicule et prend la fuite.

Une vieille Ford Fiesta

L’enquête a pu déterminer que le véhicule était une Ford Fiesta foncée, 5 portes, ancien modèle compris entre 1990 et 1992. L’enjoliveur avant droit était manquant et le véhicule était muni d’un toit ouvrant. L’auteur avait préalablement enlevé l’immatriculation du véhicule pour commettre son délit.

L’auteur mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Il a la peau blanche et s’exprimait en français sans accent. Il semble être droitier. Il était vêtu d’un sweat à capuche noir et d’un masque blanc.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.