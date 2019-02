"Après 16 heures de voyage, la reine Mathilde est finalement arrivée ici à Maputo au Mozambique"

La reine Mathilde effectue jusqu'à jeudi une visite au Mozambique en sa qualité de Défenseur des Objectifs de développement durable des Nations Unies. La Reine y rencontrera les communautés locales et encouragera les initiatives et les partenariats qui ont un impact réel sur la vie quotidienne de la population. "Le Mozambique a une population très jeune: "un habitant sur 2 a moins de 20 ans. La population doit faire face à la pauvreté, au Sida, mais aussi à un manque cruel d'eau potable", décrit notre journaliste Amélie Schildt. "Pendant ses 3 jours de visite, la reine Mathilde va se confronter à cette réalité, aller sur le terrain et rencontrer des acteurs qui se battent justement pour offrir un meilleur avenir au Mozambique, avec par exemple, aujourd'hui, au programme une rencontre avec une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles."