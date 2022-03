Guerre en Ukraine: le roi Philippe est au quartier général de la Défense à Evere pour un briefing (vidéo)

Le roi Philippe s'est rendu mardi au quartier général de la Défense, à Evere, pour un briefing sur la situation en Ukraine. Il était accompagné du Premier ministre Alexander De Croo et des ministres des Affaires étrangères Sophie Wilmès et de la Défense Ludivine Dedonder.



Le souverain est arrivé vers 10h30 et a été accueilli par le chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman. Le comité ministériel restreint (kern) du gouvernement fédéral se réunissait mardi matin avec les chefs de la Défense à propos de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée jeudi à l'aube. Dans la foulée, une conférence de presse est prévue à 13h00.





