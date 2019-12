La famille royale pose lors du concert de Noël au Palais: la présence de certains a été remarquée (photos)

Mercredi soir, les souverains donnaient leur traditionnel concert de Noël au Palais. Une façon pour le Roi et la Reine de remercier les personnes qui ont contribué au bon déroulement des activités royales tout au long de l'année.

Lors de cet événement, la famille royale en profite toujours pour réaliser un portrait. Et c'est là que les absents se font particulièrement remarquer, comme celles, régulièrement ces dernières années, du prince Laurent. Cette année, alors que des articles de presse annonçaient qu'il serait absent "pour raisons privées", le frère du prince Philippe a bel et bien pris la pose devant le sapin décoré et la crèche, tout comme son épouse la princesse Claire et leur fille Louise.



Le roi Albert II, dont la demande de pourvoi en cassation a été rejetée la semaine dernière, dans le cadre du dossier de reconnaissance de paternité de Delphine Boël, était lui aussi présent, accompagné de la reine Paola.



La reine Mathilde portait une robe à l'imprimé floral. La princesse Elisabeth, désormais âgée de 18 ans, affirme encore une fois son sens du style avec une combinaison en velours pourpre.



Les autres enfants du couple royal, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Eléonore, étaient auprès de leurs parents, tout comme la princesse Astrid et le prince Lorenz.