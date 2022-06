La princesse Astrid a fêté ses 60 ans à Atlanta (photos)

La princesse Astrid a fêté ses 60 ans dimanche à Atlanta, dans le sud des États-Unis, en soufflant non pas une, mais deux fois ses bougies d'anniversaire. Son époux le prince Lorenz avait fait le déplacement pour une visite surprise en ce premier jour de mission économique, qui entraîne plus de 500 participants de la Géorgie à Boston en passant par New York.



À la démesure américaine s'opposait l'élégance sobre des deux pièces de pâtisserie, toutes de blanche crème vêtues. Le premier biscuit, surmonté de quelques bougies, fut soufflé au nouveau laboratoire d'innovations de Solvay à Alpharetta en présence de la CEO du groupe belge, au terme d'une visite des installations dimanche après-midi.



L'occasion pour Ilham Kadri de remercier pour sa présence la princesse, que la patronne de Solvay avait déjà pu côtoyer en Chine lors d'une précédente mission économique en 2019. "J'ai la chance de vous connaître plus personnellement, ce qui me permet de souligner votre grande humanité et votre fibre des affaires", a-t-elle adressé à la soeur du Roi, qui mène les missions économiques depuis octobre 2013.



En soirée, un second cake d'anniversaire attendait la princesse Astrid au cours d'une réception officielle organisée par le consulat général d'Atlanta. Entourée du prince Lorenz, la princesse a reçu des mains du ministre fédéral du Commerce extérieur, David Clarinval, un ensemble de plateaux créés par un designer américain pour l'entreprise belge Etnicraft.





Le secrétaire d'État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet, le ministre-président flamand Jan Jambon et le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus entouraient également celle qui a notamment étudié dans le nord des États-Unis, au Michigan. Fille du roi Albert et de la reine Paola, la princesse Astrid est née à Bruxelles le 5 juin 1962.



"Je voulais vraiment être présent auprès de mon épouse pour cet important anniversaire", a déclaré le prince Lorenz, qui reprendra ses occupations professionnelles dès mardi.