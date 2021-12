Les confessions étonnantes du prince Laurent après son régime: "Je me sentais moche et gros"

Le frère cadet du Roi Philippe s'est laissé aller à quelques confidences étonnantes pour les pages du magazine flamand Humo et a accepté d'évoquer sa récente métamorphose physique. Le prince Laurent, âgé de 58 ans, a révélé avoir perdu 32 kilos en l'espace de 2 ans et est passé de 134 kilos à 102 kilos sur la balance. "Je devais vraiment me débarrasser de ces kilos en trop", a expliqué le fils d'Albert et de Paola. Pour ce faire, il a diminué ses quantités dans ses repas. "Au lieu de manger un plat de 300 grammes de spaghetti, j'en mange désormais 50."

Le prince révèle également faire davantage d'activités physiques: "Je marche plus et de temps en temps, je fais du vélo. Cela me fait me sentir mieux que jamais, car j’étais gros et en très mauvaise santé."

Le déclic de cette transformation physique a été provoqué par les commentaires d'une dame qui lui a dit qu'elle le trouvait "gros et moche". Des insultes que le prince Laurent a pris visiblement à coeur.

Récemment infecté par le Coronavirus, le prince Laurent a également appelé tout le monde à se faire vacciner.