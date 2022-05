Mission économique: la princesse Astrid rend visite à sa nièce, la princesse Elisabeth à Oxford (photos)

La princesse Elisabeth a rejoint mercredi, sous une pluie battante, sa tante la princesse Astrid au St Hilda's College, l'un des collèges constitutifs de l'Université d'Oxford, dans le cadre de la mission économique que préside la princesse Astrid depuis lundi au Royaume-Uni.

La princesse Elisabeth étudie actuellement à Oxford et a profité de la venue de sa tante, la princesse Astrid, pour participer à une rencontre entre la vice-chancelière de l'Université d'Oxford, Louise Richardson, la directrice du St Hilda's College, Dame Sarah Springman, et les trois recteurs des universités flamandes de Gand, Louvain et Anvers.

Environ 80 Belges étudient à Oxford. Le vice-président wallon Willy Borsus et la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten participaient également à la rencontre. Le St Hilda's College a été fondé en 1893. D'abord réservé aux femmes, il est devenu mixte en 2008...