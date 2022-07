Fête nationale: Sébastien Rosenfeld rejoint les pilotes de Beauvechain pour le défilé aérien

A l'occasion des célébrations de la fête nationale, notre journaliste Sébastien Rosenfeld a rejoint la base militaire de Beauvechain où se trouve les pilotes qui se préparent pour le défilé aérien. Sébastien Rosenfeld est en tenue d'aviateur et s'apprête à monter dans un avion Marchetti. "Je fais désormais partie du cinquième escadron des pilotes belges. J'ai aussi enfilé un parachute et on m'a expliqué comment il fonctionnait, car il y a toujours un risque potentiel lorsqu'on monte dans un avion".

Pourquoi va-t-il voler dans ce Marchetti ? "C'est l'avion emblématique pour toute la composante aérienne. Cela fait plus de cinquante ans que ce petit avion est utilisé par les pilotes pour s'instruire au maniement, notamment, de la navigation et aux vols de nuit". Ces avions alors ont la particularité d' être puissant. "C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques années ont leur a mis des dents de requin". Outre leur puissance, ils sont également capables d'être extrêmement rapide, car ils possèdent de gros moteur. "Ils peuvent faire des acrobaties. Pour les pilotes, c'est idéal. Ils se forment sur ces avions et puis partent ensuite vers les Etats-Unis pour devenir des pilotes de F-16".

Quatre Marchetti seront présents durant le défilé aérien. Sébastien Rosenfeld sera dans le quatrième. "J'aurais une vue complète sur ce défilé aérien. Devant moi, il y aura trois hélicoptères, six F-16. Ils vont passer juste au-dessus de moi avec les couleurs de la Belgique".