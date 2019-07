Le Bayern gâche les débuts d'Eden Hazard avec le Real et s'impose 3-1 en amical

(Belga) Le Bayern Munich a gâché les débuts d'Eden Hazard avec le Real Madrid en s'imposant 3-1 (mi-temps: 1-0) en match amical à Houston (Texas), samedi soir dans le cadre de l'International Champions Cup.

Corentin Tolisso (15e), Robert Lewandowski (67e) et Serge Gnabry (69e) ont donné au Bayern une avance confortable (3-0) avant que Rodrygo Goes ne sauve l'honneur sur coup-franc (84e). Le tir de ce dernier n'a laissé aucune chance au ... troisième gardien du Bayern, Ron-Thorben Hoffmann, entré au jeu après l'exclusion à 7 minutes de la fin de Sven Ulreich, renvoyé au vestiaire pour avoir commis une faute "nécessaire" sur le Brésilien. Eden Hazard, recruté à l'intersaison par un Real en reconstruction pour 100 millions d'euros, n'a guère brillé avec les "merengue" malgré un match animé sur la pelouse du NRG Stadium, qui accueille en temps normal l'équipe de football américain des Houston Texans. Il y avait 60.413 spectateurs. Titulaire, le capitaine des Diables Rouges qui portait le numéro 50, a souvent choisi de passer au lieu de tirer quand il en avait l'opportunité. Il s'est procuré sa meilleure occasion à la 39e minute, mais a buté sur un solide Manuel Neuer. L'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a ensuite changé toute son équipe à la pause. Hazard, doublé par Vinicius, et Thibaut Courtois, remplacé par Keylor Navas, ne sont en effet pas remontés sur la pelouse. Le Real affrontera Arsenal, mardi à Landover, dans le Maryland. Le Bayern rencontre lui l'AC Milan, mercredi à Kansas City.