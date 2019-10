Les Belges à l'étranger - De Bruyne de retour avec Manchester City, vainqueur face à Crystal Palace

(Belga) Kevin De Bruyne s'est bien remis de sa blessure à l'aine qui l'avait contraint à renoncer aux matchs des Diables rouges contre Saint-Marin et contre le Kazakhstan. La plaque tournante de Manchester City a disputé presque toute la rencontre lors de la victoire 0-2 des Citizens contre Crystal Palace. De Bruyne a été remplacé à la 90e+1.

Manchester City avait fait le nécessaire pour s'imposer bien avant la fin du match. En l'espace de deux minutes Gabriel Jesus (39e) et David Silva (41e) ont mis Crystal Palace K.O. Christian Benteke - dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2021 cette semaine - est monté au jeu à la 76e pour les Eagles mais n'a pas pu inverser la tendance. Au classement, Manchester City conserve sa deuxième place avec 19 points et revient à cinq longueurs de Liverpool qui se déplace à Old Trafford pour défier Manchester United dimanche. Mardi, Manchester City reçoit l'Atalanta Bergame de Timothy Castagne en Ligue des Champions. (Belga)