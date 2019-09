Les Belges à l'étranger - Dortmund fête le retour de Witsel et d'Hazard en s'emparant provisoirement de la tête

(Belga) Une semaine après avoir subi sa première défaite de la saison à l'Union Berlin, le Borussia Dortmund a retrouvé le chemin de la victoire à domicile samedi face au Bayer Leverkusen (4-0) lors de la quatrième journée de Bundesliga. Cette rencontre marquait le retour de blessure d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard.

Alcacer (28), Reus (51) et Guerreiro (83) ont permis au Borussia Dortmund de renouer avec la victoire. Thorgan Hazard est monté au jeu à la 61e alors qu'Axel Witsel, titulaire, est sorti à la 78e. Dans le camp adverse, l'ancien ailier du Racing Genk Leon Bailey a fait son apparition sur la pelouse au retour des vestiaires. Le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw, toute la rencontre sur le terrain, et de Birger Verstraete, sorti à la 86e, s'est incliné, de son côté, à domicile dans le derby face au Borussia Monchengladbach sur la plus petite des marges (0-1). Le Français Plea (14) a inscrit l'unique but de la partie. Enfin, le Hertha Berlin a également subi la loi de Mayence (2-1). Le milieu de terrain visiteur Grujic (83) pensait offrir le point du match nul à son équipe en répondant à l'ouverture du score locale de Quaison (40) mais St. Juste a finalement délivré tout un stade à la 88e. Dans le camp berlinois, Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata, titulaires, sont sortis respectivement du jeu à la 63e et à la 80e. Dortmund (9 points) s'empare provisoirement de la tête du classement, à égalité de points avec le RB Leipzig qui reçoit le Bayern Munich (7 unités) en début de soirée (18h30). Le FC Cologne est quinzième avec trois points. Le Hertha Berlin est lanterne rouge avec une unité. (Belga)