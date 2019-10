Les Belges à l'étranger - Malgré un but de Lukaku, l'Inter Milan manque l'occasion de prendre la tête

(Belga) Suite au match nul de la Juventus Turin plus tôt dans la journée de samedi à Lecce (1-1), l'Inter Milan avait l'opportunité de prendre seul la tête de la Serie A lors de la neuvième journée en cas de victoire à domicile face à Parme. Les Intéristes ont finalement été accrochés (2-2). Romelu Lukaku, buteur, et ses coéquipiers se trouvent toujours à une unité des Turinois (23 points).

L'Inter a pris la rencontre par le bon bout en ouvrant le score à la 23e grâce à Candreva. Les visiteurs ont toutefois réagi dans la foulée, égalisant trois minutes plus tard via Karamoh (26), prêté d'ailleurs par les Milanais. L'attaquant français servait ensuite à la demi-heure de jeu Gervinho qui ne se faisait pas prier pour donner l'avantage à Parme. En début de seconde période, Romelu Lukaku parvenait à égaliser en faveur des Milanais, malgré l'intervention dans un premier temps de l'assistance vidéo pour une situation de hors-jeu. Le Diable Rouge a inscrit son 6e but en 9 matches de Serie A. (Belga)