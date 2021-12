22,5 degrés en décembre: nouvelle chaleur record dans l'Ouest canadien

(Belga) Après avoir suscité des inquiétudes mondiales en suffoquant cet été sous un dôme de chaleur historique, une région de l'Ouest du Canada a enduré cette semaine une nouvelle montée record du mercure... jusqu'à 22,5°C.

Penticton, au centre de la Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada qui subit depuis plusieurs mois des événements météorologiques extrêmes à répétition, a enregistré mercredi cette température. "C'est un record, ou bien ça égalise un record pour être très précis", a indiqué jeudi à l'AFP Armel Castellan, météorologue chez Environnement Canada. Le 3 décembre 1982, le Canada avait précédemment enregistré une température de 22,5 degrés à Hamilton, en Ontario, selon cet expert. Penticton, qui compte quelque 33.000 habitants, se situe à quelques centaines de kilomètres de Lytton, municipalité à 250 kilomètres au nord-est de Vancouver qui a enregistré fin juin le record historique de température au Canada avec 49,6 degrés Celsius, et qui a été détruite à 90% par un incendie de forêt. À Penticton, "le record absolu était de 11,2 en 2012, puis hier la température maximale était de 22,5, donc c'est sûr que c'est un record", a expliqué à l'AFP Gregory Yang, météorologue chez Environnement Canada. Cette région de l'intérieur de la Colombie-Britannique est aussi celle qui a subi cet été les effets du dôme de chaleur "historique", qui a fait plus de 500 morts, suivi par d'importants incendies. "Depuis le mois de septembre, on a eu beaucoup, beaucoup de chaleur qui nous vient des subtropiques", a expliqué Armel Castellan, qualifiant le chiffre atteint de "très, très impressionnant pour n'importe quel jour en décembre et à n'importe quel endroit du pays". Depuis environ une semaine, une "rivière atmosphérique" s'abat sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique, "la troisième de trois dans la dernière semaine", a-t-il dit. De violentes précipitations ont causé des inondations catastrophiques depuis la mi-novembre dans la province, événements qui ont été reliés aux effets du changement climatique par les autorités. De récentes études montrent la responsabilité directe du changement climatique dans certaines vagues de chaleur. Ainsi, la canicule extraordinaire au Canada en juin 2021, avec des températures frôlant les 50°C, aurait été "presque impossible" sans le réchauffement, selon les scientifiques du World Weather Attribution. (Belga)