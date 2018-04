Cette nuit, il est tombé en quelques heures l'équivalent d'un mois d'avril de pluie dans certains coins de la Belgique

Des trombes d'eau se sont abattues sur la Belgique pendant la nuit de dimanche à lundi, justifiant ainsi l'avertissement de l'Institut royal météorologique (IRM) pour de violents orages dimanche soir dans l'est et le centre du pays, selon le météorologiste David Dehenauw. Pendant le mois d'avril, il tombe en moyenne 51 mm de précipitations, un chiffre qui a été quasiment atteint dans plusieurs endroits, en six ou douze heures seulement, indique-t-il lundi.



Schaffen, une section de la ville de Diest dans le Brabant flamand, aura été l'endroit le plus mouillé de Belgique, avec 47 mm de précipitations tombées entre le dimanche 29 avril 20h00 et lundi 30 avril 08h00. Suivent Retie, dans la province d'Anvers et Ernage, dans la province de Namur (46 mm) ainsi que Spa (39 mm) et Elsenborn (34 mm) en province de Liège.

A Uccle, 33 mm de précipitations ont été comptabilisées. Liège (31 mm) ou Deurne (30 mm) ont été moins impactées. Coxyde (6 mm) a été l'endroit le plus sec.Il arrive chaque année, lors d'orages, que la moyenne mensuelle de précipitations d'avril soit atteinte en une courte période. "Le lancement du code orange pour l'est et le centre était justifié", souligne ainsi M. Dehenauw.

En raison de ces orages, le SPF Intérieur avait activé le numéro 1722 pour les interventions non urgentes des pompiers. Entre dimanche 12h00 et lundi 12h00, 877 appels ont été enregistrés. Le plus grand nombre de demandes d'interventions venait de la province de Namur (502 appels). Viennent ensuite les provinces de Liège et du Brabant flamand (87 appels chacune), du Limbourg (50), du Brabant wallon (45) et d'Anvers (35). Les demandes concernaient notamment des arbres arrachés, des toits endommagés et des inondations.