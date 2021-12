Ciel gris et quelques épisodes pluvieux dans les prochains jours

(Belga) Après le ciel gris de cette après-midi, à l'exception d'une possible timide éclaircie près de la frontière avec les Pays-Bas, des plaques de glace localisées pourraient être constatées en soirée dans le nord du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM. Le ciel sera nuageux mais il fera généralement sec, sauf en fin de nuit où il pourrait y avoir quelques pluies sur le sud­-ouest.

Les minima de la nuit tourneront autour de 0 degré près des Pays-Bas, 1 degré dans le centre, et 4 du côté de la frontière française. Le vent, d'abord de secteur est, sera modéré, et faible sur le sud du pays, il virera ensuite progressivement au secteur sud­-est. Dimanche, une zone de pluie traversera un ciel gris à partir du sud-ouest. Elle devrait atteindre l'est du pays en soirée. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes­ Fagnes et 8 degrés dans le centre. Le vent, généralement modéré, sera de secteur sud­-est puis sud. Lundi, un ciel nuageux est attendu, mais généralement sec jusqu'en milieu de journée. Une zone de pluie s'installera ensuite depuis la frontière française, n'atteignant probablement la plus grande part de la province de Liège qu'en soirée. Les températures seront plus douces, jusqu'à 10 degrés à certains endroits de Flandre (5 degrés en Hautes Fagnes). Ce temps doux se poursuivra mardi mais avec de la pluie au menu.