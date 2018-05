Comme un doux parfum d'été

(Belga) Mercredi après-midi, le temps sera chaud et ensoleillé avec des maxima de 22 à 25 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Cette nuit, le ciel sera étoilé et les minima atteindront de 9 à 12 degrés.

Cet après-midi, le temps sera chaud et ensoleillé. Les maxima se situeront entre 21 degrés en haute Belgique et 26 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé et le temps calme avec des minima de 8 à 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est. Jeudi, on bénéficiera à nouveau d'un soleil généreux malgré quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 22 ou 23 degrés en haute Belgique et localement 28 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud-est. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera étoilé en beaucoup d'endroits. Dans l'ouest du pays, on prévoit toutefois un risque de brouillard en fin de nuit. Les minima se situeront entre 8 et 14 degrés. Le vent sera faible de secteur sud ou de directions variées. Vendredi, le vent faible à modéré s'orientera au secteur nord-ouest à nord, ce qui amènera des courants un peu plus humides vers le pays. Dans le centre et l'est du pays, le temps sera encore généralement ensoleillé mais, dans l'ouest, on prévoit progressivement plus de champs nuageux. Le temps restera sec et sera à nouveau chaud avec des maxima de 17 degrés à la mer à 26 degrés en Campine. (Belga)