De la grisaille pour le premier week-end de l'année

(Belga) Le premier week-end de 2019 n'échappera pas à la grisaille. Un temps gris est prévu tant samedi que dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Vendredi après-midi, le temps sera gris et sec dans de nombreuses régions. Quelques légères pluies ou bruines, voire quelques flocons sur les hauts plateaux, pourront encore survenir de manière localisée, surtout en Ardenne où la visibilité sera parfois réduite. Les températures maximales varieront entre 0 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 6 degrés le long du littoral. Demain samedi, la grisaille dominera toujours et quelques faibles pluies ou bruines se produiront encore l'avant-midi. Des chutes de neige seront encore possibles sur les hauts plateaux de l'est en début de journée. L'après-midi, ces faibles précipitations s'évacueront vers le sud-est et le temps redeviendra généralement sec. Les maxima oscilleront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 degrés le long du littoral. Ce dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque de quelques faibles précipitations, essentiellement sur le relief de l'Ardenne. En fin de journée, une faible perturbation abordera notre pays par l'ouest et donnera parfois lieu à quelques fines pluies ou de la bruine. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés au littoral, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest. (Belga)