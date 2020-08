De plus en plus de nuages au fil des heures

(Belga) Les nuages continueront à gagner du terrain pour devenir finalement majoritaires et des pluies se propageront mercredi en fin d'après-midi et en soirée sur le pays à partir du sud-ouest. Les maxima varieront entre 23 degrés en Hautes Fagnes, 25 degrés en bord de mer et 27 ou localement 28 degrés en Campine et en Lorraine belge, sous un vent modéré de secteur sud, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux avec quelques périodes de pluie. En fin de nuit, elles s'évacueront par le nord­-est et des éclaircies reviendront à partir de la France. La nuit sera douce avec des minima de 15 à 17 degrés en Haute-Belgique et de 18 à 20 degrés dans les autres régions sous un vent encore modéré de secteur sud. Jeudi, le temps sera chaud et restera le plus souvent sec mais une petite averse n'est pas exclue. Les maxima atteindront 27 ou 28 degrés à la mer et en Ardenne et jusqu'à localement 30 degrés ou plus ailleurs sous un vent généralement modéré de sud. Vendredi, une zone pluvieuse assez active traversera le pays à partir de la France. L'ouest du pays pourrait toutefois être épargné par les précipitations. Les températures varieront entre 23 degrés en bord de mer et 28 degrés en Gaume sous un vent modéré de sud-ouest. Le temps s'annonce plus frais et variable pour le week-end. (Belga)