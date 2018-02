Des averses de neige sur les hauteurs

(Belga) Jeudi après-midi, des averses de neige tomberont sur la Haute Belgique. Ailleurs, les averses laisseront la place à un temps pratiquement sec avec des éclaircies, surtout dans l'ouest. Les maxima atteindront 1 à 7 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Jeudi soir, il fera quasiment sec sous un ciel partiellement nuageux. Cette nuit, le ciel se couvrira depuis le nord-ouest, suivi d'averses qui n'atteindront l'extrême sud-est qu'en fin de nuit. Dans la moitié nord-ouest, il s'agira d'averses de pluie ou de neige fondante. Sur la partie sud-est, les précipitations seront sous forme de neige fondante ou de neige. Minima entre -2 degrés en Hautes Fagnes, +1 ou +2 degrés dans le centre et +4 degrés à la mer. Vendredi, le temps sera variable avec de régulières averses de pluie ou de neige fondante. En Ardenne, il s'agira de chutes de neige et une couverture de plusieurs centimètres se formera. Du grésil et quelques coups de tonnerre sont possibles. Maxima entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés sur l'ouest. Samedi, des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses accompagnées d'averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine, et de neige en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, avec des températures maximales de 0 à 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 3 à 6 degrés ailleurs. La nuit, il gèlera en de nombreux endroits.