Des éclaircies, quelques ondées et un risque d'averses hivernales cette nuit en Ardenne

(Belga) Le ciel sera partagé mardi après-midi entre éclaircies et passages nuageux donnant lieu à quelques ondées isolées et passagères, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 8 et 10°C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 12°C sur le reste du territoire.

Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest mais il faiblira en fin d'après-midi et deviendra temporairement variable dans la région côtière. Mardi soir, le temps sera généralement sec avec des éclaircies plus larges. L'IRM prévoit cependant la formation de brume et localement de bancs de brouillard. En seconde partie de nuit, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux avec des averses par endroits. Ces averses pourraient prendre un caractère hivernal en Ardenne. Les minima seront compris entre -1 et +1°C sur l'est du pays et entre +1 et +3°C ailleurs. Mercredi, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses, dont l'intensité et la fréquence varieront d'une région à l'autre. La fin de journée devrait être marquée par davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 et 7°C au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 7 et 10°C ailleurs. Jeudi, une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. (Belga)