Des températures en légère hausse pour la fin de semaine

(Belga) Le ciel sera partiellement nuageux et le temps généralement sec jeudi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Quelques gouttes seront néanmoins possibles sur le relief. Les maxima oscilleront entre 3 ou 4 degrés en Haute Ardenne et 6 à 8 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra plus nuageux à partir de la frontière française avec par endroits quelques pluies intermittentes ou faibles averses. Des nuages bas pourront également limiter la visibilité sur le relief. Les minima se situeront entre 2 et 5 degrés tandis que le vent augmentera progressivement en intensité pour devenir modéré, s'orientant au secteur sud à sud-est. Vendredi, en début de journée, quelques faibles précipitations seront encore possibles localement. Des nuages bas limiteront toujours la visibilité en Haute Belgique. Ensuite, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Toutefois, quelques nuages bas pourront rester accrochés sur l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 9 à 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Samedi, le ciel sera assez nuageux avec parfois un peu de pluie sur l'ouest du pays. La tendance aux éclaircies devrait être un peu plus marquée sur les provinces de l'est. Le temps sera assez doux avec des maxima de 7 degrés dans les Hautes Fagnes à 12 degrés sur l'ouest. (Belga)