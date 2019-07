Des températures fraiches pour la saison et un temps nuageux dimanche après-midi

(Belga) Une ondée éparse sera encore possible dimanche après-midi, mais dans la plupart des régions, le temps restera sec. Quelques éclaircies seront possibles, mais souvent il fera encore nuageux, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). A la côte et dans l'extrême ouest du pays, il devrait y avoir davantage de soleil. Il fera froid pour la saison avec des maxima de 15 degrés en Hautes-Fagnes à 19 ou 20 degrés dans le centre.

Lundi, le ciel sera généralement très nuageux. Une ondée localisée sera possible, mais dans la plupart des régions, le temps restera sec. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, des éclaircies se développeront progressivement, surtout dans le sud du pays. Il fera encore froid avec des maxima compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Lorraine Belge, selon l'IRM. Mardi, le temps sera calme et sec mais les champs nuageux seront encore répandus le matin, sauf en Lorraine belge qui bénéficiera d'un temps plus ensoleillé. L'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, devenant plus larges en fin de journée. Les maxima se situeront autour de 19 ou 20 degrés à la côte, et entre 20 et localement 24 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent sera généralement faible de secteur nord ou de direction variable. (Belga)