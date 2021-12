Douceur du mercure et un soleil tout en réserve

(Belga) L'année 2021 tire sa révérence tout en douceur, sous des températures se lovant entre 9°C et 13°C ce mercredi. Grand timide de cette fin d'année, le soleil regardera le ciel cotonneux languir à ses pieds jusqu'à vendredi matin.

La pluie continuera de danser sur nos têtes cette après-midi, principalement en province de Liège où les cumuls pourront atteindre ou dépasser les 25 litres par mètre carré en 24 heures dans la moitié sud-est. La pluie prendra ensuite congé en soirée pour arroser de plus orientales contrées. Cette nuit, le ciel jouera de l'accordéon entre nuages et éclaircies, tandis que le thermomètre n'osera moufter, entre 9°C ou 10°C en Ardenne et 13°C ailleurs. Le vent soufflera sa mélodie mezzo forte, puis forte, voire fortissimo au littoral. Ses rafales s'envoleront à 50 km/h sur les terres et 70 km/h à la mer. Quelques gouttes apporteront leur note humide dans la matinée de jeudi, qui s'ouvrira sous un ciel gris mais doux. Le mercure s'alanguira entre 10 ou 11°C sur les sommets ardennais et 14°C dans l'ouest. Le ciel s'ouvrira sur une nuit au sec. Les températures se figeront autour des 9 à 11°C, sous un vent ébouriffant. Le soleil entrera vendredi matin dans la ronde et dispensera généreusement ses rayons sur la plupart des régions, sauf en Ardenne et en Gaume, qui resteront le terrain de jeu des nuages bas et du brouillard. Il se montrera plus hésitant dès l'après-midi, laissant place à de faibles averses. Le sud-est du pays devrait toutefois conserver de belles embellies. Le mercure règnera placidement, indiquant 9°C sur l'est et 13°C ou 14°C sur le centre et l'ouest du Plat pays. Le vent continuera de s'en donner à coeur joie pour célébrer avec énergie l'arrivée de la nouvelle année. (Belga)