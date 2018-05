Du soleil avant un risque d'orage dimanche

(Belga) Il fera chaud jeudi après-midi avec des maxima compris entre 22 et 28 degrés. Le vent sera modéré de sud-est, virant au sud et devenant faible en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'IRM.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera étoilé en beaucoup d'endroits. Les minima se situeront entre 9 et 15 degrés. Vendredi matin, il y aura un risque de brouillard sur l'ouest. Ailleurs, le temps sera déjà ensoleillé et chaud. Les températures atteindront des valeurs proches de 19 ou 20 degrés à la Côte, de 21 ou 22 degrés en Ardenne et jusqu'à 26 degrés en Campine. Le vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest tournera vers le nord et donnera lieu à un refroidissement dans le nord-ouest l'après-midi. Samedi matin, il y aura un risque de brouillard ou de nuages bas. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés. Dimanche, des courants très doux et instables circuleront sur nos régions. Le temps sera lumineux mais, dans le courant de la journée, des nuages pourront se développer, donnant localement lieu à des averses parfois orageuses. Il fera encore très chaud, avec des maxima compris entre 21 et 24, voire localement 25 degrés. Pendant la nuit de dimanche à lundi, un front froid traversera la pays, suivi de courants sensiblement plus frais. (Belga)