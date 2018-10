Du soleil et de la douceur au menu météo des prochains jours

(Belga) Le temps restera sec mercredi après-midi sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies parfois larges, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Mercredi soir et la nuit suivante, les champs nuageux deviendront à nouveaux plus nombreux à partir de l'ouest et ils pourraient laisser échapper quelques gouttes à la Côte. Les minima seront compris entre 3 et 13 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest. Jeudi matin, la grisaille matinale, qui sera parfois tenace, fera place dans le courant de l'après-midi à des éclaircies de plus en plus larges. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 15 degrés dans les Hautes­-Fagnes et 19 ou localement 20 degrés sur l'ouest du territoire. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud­-ouest. Vendredi, le temps sera doux, ensoleillé et relativement calme. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de sud­ à sud­-est. Samedi, le temps sera d'abord encore agréable avec beaucoup du soleil et des températures qui atteindront les 19 à 23 degrés. L'après­ midi ou le soir, le ciel s'ennuagera depuis le littoral et une averse pourra se déclencher sur l'ouest du pays. Le temps se dégradera la nuit suivante sur les autres régions. Dimanche, le ciel sera parfois très nuageux avec encore quelques pluies ou averses. Les températures oscilleront entre 14 et 20 degrés sous un vent faible à modéré, au littoral modéré à parfois assez fort, de secteur nord à nord­-est.