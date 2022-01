Du soleil samedi avant la grisaille dimanche

(Belga) Le soleil sera présent sur une bonne partie du territoire samedi après-midi, avec des maxima allant jusqu'à 7 degrés, indique l'Institut météorologique (IRM). Le temps sera plus couvert dimanche avec un risque d'averse.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des nuages bas et du brouillard (givrant) pourront se développer sur le flanc sud de l'Ardenne tandis que la nébulosité augmentera déjà sur l'ouest du pays. Le temps sera le plus souvent sec. Les minima varieront entre -5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 2 degrés au littoral, sous un vent faible à parfois modéré qui virera au secteur sud-ouest. Dimanche, la nébulosité sera abondante avec quelques périodes de pluie ou des averses, qui se décaleront vers l'est en cours de journée. Sur les hauteurs, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré. Lundi, la journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits, avec de la brume ou du brouillard. Sur l'Ardenne, le Condroz et la Lorraine belge, les nuages laisseront parfois encore échapper quelques faibles pluies ou bruines. La région côtière bénéficiera par contre rapidement de larges éclaircies; celles-ci s'étendront à l'ouest et, en partie, au centre du pays l'après-midi. Les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 6 et 8 degrés ailleurs. (Belga)