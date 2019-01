Givre sur les pare-brise: les conseils pour s'en débarrasser plus rapidement et les gestes à éviter

Attention au verglas, qui a causé plusieurs accidents, la nuit dernière. Le givre sur les pare-brises peut aussi s'avérer dangereux. Comment faire pour les dégager au mieux ? Y a-t-il des gestes à éviter ?

Le geste s’est à nouveau invité dans notre quotidien ces derniers jours : un pare-brise à nettoyer et une pellicule de glace à retirer avant de prendre le volant. Ce matin, dans les rues, notre équipe a croisé des adeptes du grattoir, mais aussi des détracteurs. "Je me lève un peu plus tôt, je prends de l’avance", confie une dame. "J’allume la voiture et je la fais chauffer, et j’attends", dit un homme, qui confie avoir patienté pas loin de 15 à 20 minutes: "Je préfère ça que de gratter, ça abîme le pare-brise, ça fait des griffes, je n’aime pas".





Les gestes à éviter

Dans les faits, seule une mauvaise utilisation d’objets tranchants peut occasionner des dégâts sur votre pare-brise. D'autres gestes sont toutefois à éviter. "Il ne faut surtout pas mettre d’eau chaude, parce qu’un simple petit éclat dans le pare-brise peut créer une grosse fissure et abîmer le pare-brise complètement", explique Florian Massin, employé dans un magasin de pièces automobiles.

Il ajoute qu’il ne faut surtout pas gratter les phares: "C’est du Plexiglas, ça peut aussi faire des griffes, et la chaleur de l’ampoule fait fondre la glace directement". Concernant l’intérieur de l’habitacle: "Mettez le chauffage à fond, éventuellement avec la clim'".





Rouler avec un pare-brise mal dégagé, passible d'une amende

Pour ce spécialiste, il est important de ne prendre le volant qu’une fois le pare-brise bien dégagé, sans quoi vous vous exposez à une visibilité limitée, une infraction du 2e degré, sanctionnée d’une amende de 116 euros.

Dans les magasins, le réassort est organisé. "Vous avez tout ce qui est grattoir, les grattoirs avec les moufles, pour éviter d’avoir les mains un peu trop froides, on a tout ce qui est dégivrant pare-brise...", détaille Delphine Debetancourt, vendeuse dans un magasin de pièces automobiles.

Pour éviter le dégivrage du petit matin, un geste est aussi recommandé : la prévention, en étalant une bâche prévue à cet effet. A ne faire que sur un pare-brise auparavant bien séché.