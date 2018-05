Intempéries: le numéro spécial 1722 désactivé depuis vendredi midi

(Belga) Le numéro spécial 1722, destiné aux interventions des pompiers non urgentes, n'est, comme prévu, plus actif depuis vendredi midi, annonce le Service public fédéral Intérieur.

Les centrales d'urgences ont reçu un total de 3.171 appels au 1722 entre l'activation mardi après-midi et vendredi matin en raison des orages. La plupart des appels provenaient des provinces du Brabant flamand (1.360 appels) et de Liège (540 appels), suivies par celles de Flandre orientale (446 appels) et de Luxembourg (415 appels). Les appels concernaient principalement des inondations de routes et de sous-sols. "De façon générale, il y a eu beaucoup plus d'appels entre jeudi après-midi et vendredi matin que les jours précédents", souligne le directeur de 112 Erwin Hertens. "Il y a eu 2.284 appels entre jeudi 12 heures et vendredi 8 heures, alors qu'il y en a eu entre 300 et 500 à la même période les jours précédents". Le numéro 1722 a prouvé une nouvelle fois son succès lors de la tempête. Jeudi soir, les opérateurs de la province de Liège ont, par exemple, pu traiter très rapidement plusieurs appels pour des douleurs thoraciques et des crises d'épilepsie, parce que la ligne 112 est restée libre pour ces situations d'urgence réelles.