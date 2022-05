Jusqu'à 28 degrés attendus aujourd'hui: est-ce normal pour un mois de mai?

Les températures vont encore grimper ce mercredi. Elles atteindront jusqu'à 29 ou 30 degrés par endroits. Il fera encore plus chaud ce jeudi, avec parfois plus de 30 degrés.

La France, elle, est sous un dôme de chaleur, avec 37 degrés Outre-Quiévrain. L'Inde suffoque, avec des températures autour de 50 degrés. L'explication est claire, selon les experts : c'est le réchauffement climatique.

Des températures anormales ?

Les températures chez nous ne sont pas fondamentalement exceptionnelles pour la saison. 30 degrés à la mi-mai, c'est possible, et ça a déjà été observé à maintes reprises. Ce qui est plus inquiétant, c'est la récurrence de ces phénomènes, et la sécheresse qui s'abat actuellement sur notre pays. Depuis 2015, les épisodes de canicule se multiplient. La sécheresse du moment est anormale.

Réchauffement climatique

Le réchauffement climatique n'est plus "à venir". Il est déjà bel et bien là, et le climat nous le rappelle. Le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) est formel : nous sommes déjà en plein dans le réchauffement climatique. Il n'est plus possible de revenir en arrière, mais il est toujours possible, pour autant que l'on mette tout en œuvre, de limiter les effets de ce réchauffement. Or, actuellement, très peu de pays en prennent le chemin.

Cela dit, on ne peut pas lier un événement météorologique au réchauffement climatique. Tout simplement parce que la météo et le climat sont deux choses différentes :

- Météo = on regarde au-dessus de nos têtes le temps qu'il fait et on fait des prévisions à court terme.

- Climat = on analyse la météo sur une longue période, passée, et on regarde l'évolution au fil du temps.