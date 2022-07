La Belgique suffoque: les 40 degrés seront atteints ce mardi, alerte ROUGE dans le Hainaut

Mardi, la chaleur sera accablante avec des maxima de 34 à 39 degrés et localement 40 degrés sur l'ouest/sud-ouest du pays, prévient l'IRM.

Le pic de chaleur de la semaine qui s'écoule devrait être atteint ce mardi. Ce lundi soir, peu avant 22h, l'IRM a décidé de placer le Hainaut et la Flandre occidentale en alerte rouge, soit le degré le plus élevé. David Dehenauw, météorologue, a fait savoir sur Twitter: "Après analyse et concertation interne, j’ai décidé de lancer une alerte rouge IRM pour la chaleur de demain (mardi) dans les provinces de Hainaut et de Flandre Occidentale, car il y a au moins 65% de probabilité d’avoir 40 degrés sur au moins 25% de leur territoire, mais c’est limite."

Ce mardi, c'est dans le Hainaut qu'il fera le plus chaud. Il devrait faire quasiment faire 40 degrés sur une partie de la province, selon les prévisions officielles. "Une journée qui s'annonce suffocante", précise Justine Roldan-Perez en direct dans le RTL INFO 19 heures. "Dès mercredi, les températures vont chuter. Les maxima se situeront autour de 27 degrés, avec des risques d'averses."

Ce mardi, les provinces de Liège et de Namur passeront en vigilance orange pour la chaleur. Tout le pays sera donc coloré d'orange, sauf le Hainaut et la Flandre Occidentale qui seront en rouge. L'alerte orange signifie qu'il faut se tenir prêt et suivre les conseils. "Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65%. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes", révèle le site de l'IRM (Institut Royal Météorologique). Mathieu Langer, notre journaliste, ajoute : "Demain, tout le pays sera sur un niveau 3 d'une échelle de 4 degrés de vigilance météo". En province de Liège, ce mardi, on s'attend à un nouveau record qui va frôler les 40 degrés : 38 degrés sont attendus dans la ville de Liège.

En province de Namur et du Luxembourg, le mercure va encore grimper ce mardi. Les deux provinces attendent entre 35 et 38 degrés.